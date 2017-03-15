Выбрать опрессовщик можно в Интернет-магазине компании «Строймашсервис-Урал».
На российском рынке продаж строительных машин, оборудования ООО «Строймашсервис-Урал» работает с 2003 года.
Компания является частью крупнейшего в РФ холдинга СМС. Насчитывающего более 120 партнеров, производителей строй-, промоборудования из России, зарубежья. Каталог портала «СМС-Урал» в Екатеринбурге уже превысил 12000 наименований товаров для промышленного, хозяйственного применения.
Основные направления работы компании
Товары, находящиеся на складах в Екатеринбурге, предназначены для различных сфер использования. Мы предлагаем клиентам высококачественное оборудование, инструмент, комплектующие домашнего, промышленного назначения от известных брендов.
Основные направления применения:
- Строительная индустрия.
- Ремонт автотранспорта.
- Домашнее хозяйство.
- ЖКХ.
- Сельхозтехника.
- Машиностроение.
- Специфическое использование в отраслях промышленности.
Все изделия можно приобрести в «СМС-Урал» в Екатеринбурге в одном месте, предварительно заказав их в нашем Интернет-магазине. Доставку товаров можно произвести самовывозом, воспользоваться сервисом портала. В разделе «Оборудование для монтажа и обслуживания труб» представлены современные линейки моделей опрессовщиков.
Практически во всех сферах хозяйствования применяются различные модели опрессовщиков труб. Устройство предназначено для проверки надежности инженерных систем, определения дефектов. В каталоге магазина представлены модельные линейки ручных, электрических опрессовщиков. Диапазон проверочных давлений от 0 до 150 атм.
Ручные опрессовщики труб – мобильные устройства позволяющие автономно производить тестирование систем трубопроводов. Компактность, небольшой вес, делают приборы удобными для работы в местах затрудненного доступа.
Электрические модели характеризуются большими габаритами, ограничены в применении необходимостью электропитания. Производственный процесс с их использованием качественнее, быстрее. Эффективны в стационарных условиях ежедневного применения.
Преимущества компании «Строймашсервис-Урал» в Екатеринбурге
- Ассортимент каталога содержится на складе региона. Позволяет приобрести товар в кратчайший срок.
- Многообразие моделей решает проблему выбора оборудования для конкретных условий использования.
- Товары известных своей репутацией производителей.
- Индивидуальных подход к каждому покупателю.
- Цены от производителей, акции, скидки.
- Оптовым закупщикам, постоянным клиентам преференции.
- Гарантийное, пост гарантийное обслуживание, ремонт.
Выбрать опрессовщики клиенты могут в Интернет-магазине компании «Строймашсервис-Урал» http://smsural.com/, где представлены подробные характеристики моделей. Здесь же можно проконсультироваться у специалистов, сделать онлайн заказ.