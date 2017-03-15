Женские шапки из натурального меха различных видов

Современным девушкам хочется выглядеть красиво, стильно и оригинально в любое время года. Снежная пора – прекрасная возможность проявить свою женственность и хороший вкус. Как? С помощью стильной верхней одежды, и, конечно же, со вкусом подобранного головного убора. От его качества и внешнего вида зависит очень много, к тому же женская зимняя шапка должна хорошо согревать и не продуваться даже в снежную вьюгу. Поэтому лучше всего остановить свой выбор на роскошных шапках из натурального меха, представленных в Интернет магазине Ярмарка шапок который специализируется именно на таких стильных головных уборах. В нем представлены модели на любой вкус. Вы легко дополните свой образ модной обновкой!

Виды женских шапок из натурального меха

Дизайнерами успешно доказан тот факт, что головные уборы из натурального меха подходят абсолютно к любой верхней одежде и типу внешности, главное правильно выбрать модель. Основные виды стильных меховых шапок:

Норковая женская шапка. Такой головой очень популярен благодаря замечательному внешнему виду, комфорту и уюту даже в сильные морозы. В тренде новая разновидность таких головных уборов – шапки из вязаной норки. Они намного легче, мягче, плотно обхватывают голову и благодаря трикотажной основе – никогда не жмут. Посмотреть на стильные шапки вязаные из норки можно здесь http://yarmarkashapok.ru/womans_hats/shapki-is-viasanoi-norki. Женская шапка ушанка. Традиционно мужской головной убор, бьет все рекорды популярности у современных прекрасных женщин. Такая шапка отлично подходит к коротким шубкам, свободного кроя и зимним пальто. Благодаря оригинальному внешнему виду модную ушанку можно надеть даже с классическим пуховиком или курткой в спортивном стиле. Однако, следует помнить, что объемный мех песца или лисы плохо смотрится с «дутыми» куртками или шубами из того же материала. Меховая кубанка. Не менее популярный головной убор благодаря своему необычному и стильному внешнему виду. Шапка хорошо сочетается с верхней одеждой «военного» кроя или с использованием соответствующих декоративных элементов. Кроме того элегантная кубанка незаменима при создании классического, женственного образа. Меховой берет. Универсальный головной убор для девушек, желающих создать романтичный и загадочный образ. Такая шапка хорошо сочетается только с классическим стилем одежды, ее можно успешно носить с полушубками, стильными дубленками и пальто без капюшона. Меховой капор. Этот оригинальный головной убор можно успешно сочетать как с классическими шубами, так и со спортивными куртками и пуховиками. Это зависит от материала изготовления: демократичный кролик и мутон хорошо подходит к спортивным пуховикам, а роскошные норковые модели – коротким шубкам из того же меха.

Где купить женскую шапку из натурального меха

Во многом внешний вид и удачность полученного образа зависит от качества приобретенного изделия. Непрофессионалу очень сложно определить, прошла ли шапка все этапы технологического процесса, или нет. Поэтому выбирать головной убор лучше всего у производителя, который десятилетиями своей безупречной работы заслужил хорошую репутацию и доверие клиентов, такого, как фабрика Ярмарка шапок. Предприятие имеет слаженный коллектив и надежную систему контроля над качеством продукции. Исходный материал покупается только у проверенных поставщиков не только нашей страны, но и зарубежья.