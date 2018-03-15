1 090 мест будут созданы в яслях в районе ГГМ Нижнего Тагила (ФОТО)

В администрации Нижнего Тагила 15 марта обсудили появление мест в яслях. Ожидается, что в районе ГГМ в ближайшие годы появится 1 090 мест. Благодаря строительству детского сада «Запрудный» малыши будут обеспечены 90 местами.

Основное количество ясельных мест появится за счет строительства детсадов в новых микрорайонах. Так, в Александровском-1 появится 2 детских сада на 180 и 135 мест, а в Александровском-2 – еще 2 детсада на 125 и 270 мест.

Нам необходимо обеспечить местами в яслях всех тагильских детей до 3 лет. В районе ГГМ мы планируем не только строить детские сады в Александровском-1 и Александровском-2, но и создавать детсады на первых этажах жилых домов добавил глава города Сергей Носов.

Строительство детского сада на Муринских прудах добавит Гальянке еще 135 мест для малышей. Также появятся детские сады на первых этажах жилых домов – 120 мест и дополнительные 35 мест для малышей в детсадах. Обеспечение малышей местами в яслях будет проводиться в рамках реализации «майских указов» президента РФ.