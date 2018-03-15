1 090 мест будут созданы в яслях в районе ГГМ Нижнего Тагила (ФОТО)

В районе ГГМ в Нижнем Тагиле появится 1 090 мест для малышей до 3 лет. Основные количество мест появится благодаря строительству 4 детских садов в микрорайонах Александровский-1 и Александровский-2.

В администрации Нижнего Тагила 15 марта обсудили появление мест в яслях. Ожидается, что в районе ГГМ в ближайшие годы появится 1 090 мест. Благодаря строительству детского сада «Запрудный» малыши будут обеспечены 90 местами.





Основное количество ясельных мест появится за счет строительства детсадов в новых микрорайонах. Так, в Александровском-1 появится 2 детских сада на 180 и 135 мест, а в Александровском-2 – еще 2 детсада на 125 и 270 мест.





Нам необходимо обеспечить местами в яслях всех тагильских детей до 3 лет. В районе ГГМ мы планируем не только строить детские сады в Александровском-1 и Александровском-2, но и создавать детсады на первых этажах жилых домов, -- добавил глава города Сергей Носов.

Строительство детского сада на Муринских прудах добавит Гальянке еще 135 мест для малышей. Также появятся детские сады на первых этажах жилых домов – 120 мест и дополнительные 35 мест для малышей в детсадах. Обеспечение малышей местами в яслях будет проводиться в рамках реализации «майских указов» президента РФ.