43-летний мужчина пропал в Екатеринбурге (ФОТО)
15 марта, 17:20Общество
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9 марта Годов Сергей пропал в столице Урала, на данный момент его местонахождение не определено.
Сюжеты: Екатеринбург
15 марта волонтёрским отрядом «Лиза Алерт» начинаются поиски Сергея Годова, который пропал 9 марта.
По имеющейся информации, на мужчине 9 марта были надеты чёрные болоньевые штаны, чёрная куртка с капюшоном и опушкой рыжего цвета, чёрная вязаная шапка, с собой у пропавшего была чёрная тряпичная сумка.
Всех, обладающих какой-либо информацией о Годове Сергее Владимировиче, просят обратиться по тел. 88007005452 или 89221611621 (инфорг поиска Елена), сообщает «Вечерний Екатеринбург»
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