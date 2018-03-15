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Новости Нижнего Тагила

550 мест для малышей появятся в яслях в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

15 марта 2018, 12:38Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,Ленинский район,центр,ясли,майские указы,детский сад
В центре Нижнего Тагила появится 550 мест для малышей от года до 3 лет.

В центре Нижнего Тагила планируют организовать 550 мест для детей до 3 лет в яслях. Так, по 130 мест для малышей появится после реконструкции в двух бывших детсадах: на ул. Карла Маркса, 28А и по адресу ул. Новострой, 21.

 

После реконструкции действующего садика на Пархоменко, 103 будут созданы еще 110 мест, а ремонт детсада на Карла Маркса, 85 добавит городу еще 130 мест. Также планируется создать еще 50 дополнительных мест для детей.

 

Напомним, реконструкции будут проводиться в рамках реализации «майских указов» президента: Владимир Путин поручил как можно скорее устранить очереди в яслях в России. Ожидается, что в ближайшие 2 года в РФ появится 729 яслей, на которые будет потрачено 49 млрд рублей.

город,дети,Нижний Тагил,Ленинский район,центр,ясли,майские указы,детский сад
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