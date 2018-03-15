550 мест для малышей появятся в яслях в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

В центре Нижнего Тагила планируют организовать 550 мест для детей до 3 лет в яслях. Так, по 130 мест для малышей появится после реконструкции в двух бывших детсадах: на ул. Карла Маркса, 28А и по адресу ул. Новострой, 21.

После реконструкции действующего садика на Пархоменко, 103 будут созданы еще 110 мест, а ремонт детсада на Карла Маркса, 85 добавит городу еще 130 мест. Также планируется создать еще 50 дополнительных мест для детей.

В центре города мы начнем реконструкцию нескольких садиков - как бывших, так и действующих. Всего должно появиться 550 мест для детей до 3 лет. Нам нужно обеспечить местами в яслях всех детей Нижнего Тагила, будем работать над этим уточнил мэр города Сергей Носов.