550 мест для малышей появятся в яслях в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
В центре Нижнего Тагила появится 550 мест для малышей от года до 3 лет.
В центре Нижнего Тагила планируют организовать 550 мест для детей до 3 лет в яслях. Так, по 130 мест для малышей появится после реконструкции в двух бывших детсадах: на ул. Карла Маркса, 28А и по адресу ул. Новострой, 21.
После реконструкции действующего садика на Пархоменко, 103 будут созданы еще 110 мест, а ремонт детсада на Карла Маркса, 85 добавит городу еще 130 мест. Также планируется создать еще 50 дополнительных мест для детей.
В центре города мы начнем реконструкцию нескольких садиков - как бывших, так и действующих. Всего должно появиться 550 мест для детей до 3 лет. Нам нужно обеспечить местами в яслях всех детей Нижнего Тагила, будем работать над этим уточнил мэр города Сергей Носов.
Напомним, реконструкции будут проводиться в рамках реализации «майских указов» президента: Владимир Путин поручил как можно скорее устранить очереди в яслях в России. Ожидается, что в ближайшие 2 года в РФ появится 729 яслей, на которые будет потрачено 49 млрд рублей.
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