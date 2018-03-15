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Новости Нижнего Тагила

570 новых мест для детских садов Вагонки организуют в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 марта 2018, 13:15Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,детский сад,Вагонка,Дзержинский район,дошкольники

В микрорайоне Южный строительство нового детского сада позволит организовать 130 новых мест, в микрорайоне Юность-2 построят новый детсад на 270 мест, по улице Тельмана, 52 новый детсад примет 130 дошкольников.

Также будут созданы 40 дополнительных мест в уже действующих детских садах.

Всего Дзержинский район получит 570 дополнительных мест для дошкольников — таковы итоги сегодняшнего совещания в администрации города, в котором участвовали глава города Сергей Носов, начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов, заместитель мэра Нижнего Тагила по социальным вопросам Валерий Суров, а также руководители дошкольных объединений.

 

Необходимо вдумчиво работать в направлении строительства новых детских садов, чтобы это было связано с логистикой и удобством для людей, -- добавил Сергей Носов.


Кроме этого, новые детсады появятся и в других районах города.

город,дети,Нижний Тагил,детский сад,Вагонка,Дзержинский район,дошкольники
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