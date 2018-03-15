620 мест появятся в яслях Красного Камня, Выи и Лебяжки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В районах Красного Камня, Выи и Лебяжки проведут реконструкции детских садов и организуют 620 новых мест для дошкольников.

Вопрос о создании дополнительных мест в детских садах обсуждался сегодня на совещании в администрации города с участием главы города Сергея Носова, глав районов города, начальника управления образования Нижнего Тагила Игоря Юрлова, заместителя мэра Нижнего Тагила по социальным вопросам Валерия Сурова, а также руководителей дошкольных объединений.



По результатам совещания будут проведены реконструкции в действующих детских садах по улицам Зерновая, 40, Выйская, 39 и Аганичева, 6а. В каждом из этих детсадов организуют по 130 новых мест.





Также будут перепрофилированы бывшие детские сады.





Все это позволит исполнить майские указы президента РФ и создать в районах Красного Камня, Выи и Лебяжки 620 дополнительных мест в детских садах.



