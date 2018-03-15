700 учеников тагильских школ сдавали пробный ЕГЭ по математике (ВИДЕО)
15 марта, 09:30Общество
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700 школьников Нижнего Тагила 14 марта писали пробный единый государственный экзамен по математике повышенного уровня сложности. Сдача проходит в режиме, приближенном к реальному формату ЕГЭ.
В Нижнем Тагиле экзамен проходил в девяти пунктах.
Экзамен сдают те 11-классники, которые намерены поступать в технические вузы.
Чтобы получить аттестат, достаточно сдать математику на базовом уровне.
Через 2-3 недели школьники получат результаты, передает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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