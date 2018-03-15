«Байкал Сервис» открыл рекордное количество «новых городов»

Прошедший год стал историческим для транспортной компании по масштабам географической экспансии.

В 2017 году ТК «Байкал Сервис» расширила географию своего присутствия более чем сорока городами. Как уточняют в компании, за год региональная сеть пополнилась 16 филиалами, где открыты офисы и склады компании, и 39 городами адресной доставки, куда налажены постоянные маршруты транспортировки сборных грузов. «Байкал Сервис» пришел в регионы, где раньше не был представлен. Это Республика Бурятия (филиал в Улан-Удэ), полуостров Крым (офисы и терминалы в Симферополе и Севастополе) и Северо-Запад страны (Вологда, Архангельск, Череповец). Филиалы компании также открыты в Новороссийске, Стерлитамаке, Владимире, Калуге, Таганроге, Йошкар-Оле, Костроме, Твери, Орске и Зеленограде.

В первом квартале текущего года компания направила усилия на дополнительное развитие новых направлений. Так, благодаря спрямлению маршрутов, увеличению частоты рейсов и другим мероприятиям по оптимизации логистики в среднем вдвое были сокращены сроки доставки в северном направлении. Сегодня груз из Москвы может быть доставлен в Архангельск через сутки.