Более 2 млрд будет потрачено на строительство детских садов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На совещании присутствовали главы районов города, начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов, заместитель мэра Нижнего Тагила по социальным вопросам Валерий Суров, а также руководители дошкольных объединений.

Для увеличения количества дошкольных учреждений в Нижнем Тагиле рассматривается 3 варианта: строительство новых зданий детских садов, ремонт старых зданий детских садов, которые были возвращены администрации, и размещение частных детских садов отметил Сергей Носов.

На строительство будет потрачено более 2 млрд рублей. Построено будет 10 детских садов, реконструировано - 8.

210 мест выделят на первых этажах жилых домов и перепрофилировано будет 210 мест в детских садах. Дополнительно создано 3020 мест в яслях.

Напомним, что 729 яслей на 49 млрд рублей построят в регионах России в ближайшие 2 года. При этом Нижний Тагил уже начал работу на опережение: новые ясли в городе появятся уже в 2018 году.