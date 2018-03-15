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Двор почистили от наледи после обращения на сайт «Городской контроль» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двор почистили от наледи после обращения на сайт «Городской контроль» в Нижнем Тагиле

15 марта, 12:05ОбществоЛев Истомин
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