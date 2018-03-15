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Новости Нижнего Тагила

Двор почистили от наледи после обращения на сайт «Городской контроль» в Нижнем Тагиле

15 марта 2018, 12:05Добавить новость
авто,жкх,Нижний Тагил,валегинская,коммунальная авария,Водоканал-НТ

В Нижнем Тагиле коммунальщики с помощью спецтехники почистили двор дома №7 по улице Валегинская от наледи.

Передвижение жителей дома и автотранспорта оказалось затруднено после того, как 12 марта здесь случился прорыв канализации. Коммунальную инфраструктуру быстро привели в порядок, а двор с парковкой так и остался неубранным.

Жители многоквартирного дома обратились за помощью на сайт «Городской контроль».

После коммунальной аварии, произошедшей утром 12 марта, не расчищена дорога и придомовая территория, -- сообщили граждане, приложив к тексту снимок.

 

После этого специалисты мэрии переадресовали задачу по чистке двора коллегам из Администрации Дзержинского района.

По словам специалистов районной администрации, чистить двор должна организация, которой принадлежат коммунальные сети, то есть ООО «Водоканал». В Управляющей компании эту информацию подтвердили. Об этом редакция TagilCity.ru писало в среду, 14 марта.

В первой половине дня, 15 марта, во двор заехала коммунальная техника. В течение часа двор был очищен, а парковка приведена в порядок.

авто,жкх,Нижний Тагил,валегинская,коммунальная авария,Водоканал-НТ
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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