Глеб Самойлов получил гонорар за использование солисткой «The Cranberries» его музыки

Лидер группы The Matrixx и бывший вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов получил от ирландских коллег авторский гонорар за перепетую композицию «Я буду там» с альбома «Позорная звезда», который был выпущен в 1992 году.

Песня Глеба Самойлова, которую переименовали в «Loosen the noose», в 2016 году вышла на альбоме Science Agrees ирландского проекта «D.A.R.K». Композицию исполнила солистка культовой группы «The Cranberries» Долорес О’Риордан, скончавшаяся в январе 2018 года.





Глеб Самойлов услышал свою музыку случайно, после чего связался с музыкантами с просьбой выплатить авторский гонорар.

Спустя четверть века после ее записи Глеб Самойлов неожиданно услышал свою мелодию в исполнении Долорес О’Риордан, солистки известной ирландской группы «The Cranberries». Песня была выпущена на сингле проекта «D.A.R.K.», с которым тогда сотрудничала Долорес, имела английский текст и называлась «Loosen the noose». Как выяснил Глеб, одним из участников проекта оказался некий Олег Корецкий, который и предложил коллегам знакомую с российской юности мелодию. Глеб связался с менеджментом «D.A.R.K.» и отправил им оригинальную версию. Ирландцы выплатили авторский гонорар, а в титрах альбома «Science Agrees» (2016) указали, что финальную песню написал Gleb Samoylov, -- сообщил историограф уральского рока Дмитрий Карасюк.

Эту информацию подтвердил саксофонист и клавишник, участник золотого состава группы «Nautilus Pompilius» Алексей Могилевский.