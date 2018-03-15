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Новости Нижнего Тагила

Глеб Самойлов получил гонорар за использование солисткой «The Cranberries» его музыки

15 марта 2018, 09:50Добавить новость
Екатеринбург,культура,музыка,Глеб Самойлов,Агата Кристи,Алексей Могилевский,Долорес О’Риордан,The Cranberries

Лидер группы The Matrixx и бывший вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов получил от ирландских коллег авторский гонорар за перепетую композицию «Я буду там» с альбома «Позорная звезда», который был выпущен в 1992 году.

Песня Глеба Самойлова, которую переименовали в «Loosen the noose», в 2016 году вышла на альбоме Science Agrees ирландского проекта «D.A.R.K». Композицию исполнила солистка культовой группы «The Cranberries» Долорес О’Риордан, скончавшаяся в январе 2018 года.

Глеб Самойлов услышал свою музыку случайно, после чего связался с музыкантами с просьбой выплатить авторский гонорар.

 

Спустя четверть века после ее записи Глеб Самойлов неожиданно услышал свою мелодию в исполнении Долорес О’Риордан, солистки известной ирландской группы «The Cranberries». Песня была выпущена на сингле проекта «D.A.R.K.», с которым тогда сотрудничала Долорес, имела английский текст и называлась «Loosen the noose». Как выяснил Глеб, одним из участников проекта оказался некий Олег Корецкий, который и предложил коллегам знакомую с российской юности мелодию. Глеб связался с менеджментом «D.A.R.K.» и отправил им оригинальную версию. Ирландцы выплатили авторский гонорар, а в титрах альбома «Science Agrees» (2016) указали, что финальную песню написал Gleb Samoylov, -- сообщил историограф уральского рока Дмитрий Карасюк.

 

Эту информацию подтвердил саксофонист и клавишник, участник золотого состава группы «Nautilus Pompilius» Алексей Могилевский.

 

Очень рад и горд за Глеба! -- отметил музыкант.

 

Отметим, что в прошлом году Глеб Самойлов отсудил у своего брата Вадима несколько миллионов рублей за проведенные в 2015 году ностальгические концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время оба музыканта гастролируют с концертами, состоящими из хитов «Агаты Кристи».
© Лев Истомин, TagilCity.ru
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