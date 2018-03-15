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Новости Нижнего Тагила

Метаном из фекалий будут обогревать помещения в Екатеринбурге

15 марта 2018, 18:25Добавить новость
город,Россия,метан,фекалии,Екатеринбург,отопление
На екатеринбуржской Северной аэрационной станции метантенков произошел запуск в работу комплекса сооружений, делающих безопасными твердые осадки канализационных вод и вырабатывающих их них природный метан. Отныне при помощи Северной аэрационной станции метантенков у ЕМУП «Водоканал» появится возможность снижать отрицательное воздействие на окружающую среду.

Раньше на предприятии проходила обработку и процесс обеззараживания исключительно жидкая фракция канализационных стоков. Твердые отходы, имеющие четвертую категории опасности, утилизации не подвергались – для этого необходимы особые условия, которых на станции не было. Фекалии хранились на специально отведенных для этого иловых полях аэрационных станций, вырабатывая неприятный запах в процессе разложения.

Для выхода из сложившейся ситуации ЕМУП «Водоканал» построил метантенки, в которых твердые массы нагревают до определенной температуры, под воздействием чего начинается брожение. По прошествию двух месяцев отходы становятся  пригодны для использования в различных работах, например, обустройства газонов и карьеров. К тому же в процессе брожения возникает побочный продукт – газ метан.
Органика будет разлагаться в метантенках и класс опасности осадков будет снижаться до безвредного, а запах в процессе химических соединений будет перерождаться в метан, -- дал объяснение происходящему Евгений Буженинов, и.о. генерального директора МУП «Водоканал»

По ориентировочным данным, через 6 месяцев метан станет поступать в котельную Северной аэрационной станции и с его помощью будут обогреваться производственные и административные помещения столицы Урала.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщает, что строительство комплекса сооружений длилось в течение пяти лет и затраты на него составили 1 миллиард рублей, по информации МК.RU.
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