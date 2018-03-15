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Новости Нижнего Тагила

Более 2 млрд будет потрачено на строительство детских садов в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 марта 2018, 12:10Добавить новость
Нижний Тагил,детские сады,строительство,новые детские сады,план,ясли
Сегодня, 15 марта, на совещании с главой города Нижний Тагил обсуждались перспективы строительства новых детских садов и яслей. На совещании присутствовали главы районов города, начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов, заместитель мэра Нижнего Тагила по социальным вопросам Валерий Суров, а также руководители дошкольных объединений.

Для увеличения количества дошкольных учреждений в Нижнем Тагиле рассматривается 3 варианта: строительство новых зданий детских садов, ремонт старых зданий детских садов, которые были возвращены администрации, и размещение частных детских садов, -- отметил Сергей Носов.

На строительство будет потрачено более 2 млрд рублей. Построено будет 10 детских садов, реконструировано - 8.

210 мест выделят на первых этажах жилых домов и препрофилировано будет 210 мест в детских садах. Дополнительно создано 3020 мест в яслях.

Напомним, что 729 яслей на 49 млрд рублей построят в регионах России в ближайшие 2 года. При этом Нижний Тагил уже начал работу на опережение: новые ясли в городе появятся уже в 2018 году.

Нижний Тагил,детские сады,строительство,новые детские сады,план,яслиНижний Тагил,детские сады,строительство,новые детские сады,план,ясли

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