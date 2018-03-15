Студенческий городок за «Металлург-Форумом» может появиться в Нижнем Тагиле (ФОТО)
15 марта, 14:10Общество
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15 марта в мэрии прошел круглый стол по вопросам высшего образования Нижнем Тагиле с участием представителей вузов и кадровых служб предприятий города.
Сюжеты: Нижний Тагил
На круглом столе был предложена идея о создании студенческого городка для студентов НТГСПИ и НТИ (ф) УрФУ. Также было предложено сделать «Металлург-Форум» доступным для студентов пединститута.
Директор НТИ (ф) УрФУ Владислав Потанин поддержал идею строительства студгородка.
Благодарим, что этот вопрос поднят. У нас действительно уникальная территория, рядом пруд и территории для благоустройства достаточно, но ее нужно привести в порядок сказал он.
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