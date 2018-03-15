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Студенческий городок за «Металлург-Форумом» может появиться в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студенческий городок за «Металлург-Форумом» может появиться в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 марта, 14:10Общество
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