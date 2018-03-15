Студенческий городок за «Металлург-Форумом» может появиться в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На круглом столе был предложена идея о создании студенческого городка для студентов НТГСПИ и НТИ (ф) УрФУ. Также было предложено сделать «Металлург-Форум» доступным для студентов пединститута.

Благодарим, что этот вопрос поднят. У нас действительно уникальная территория, рядом пруд и территории для благоустройства достаточно, но ее нужно привести в порядок сказал он.