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Новости Нижнего Тагила

43-летний мужчина пропал в Екатеринбурге (ФОТО)

15 марта 2018, 17:20Добавить новость
город,Екатеринбург,лиза алерт,пропал человек,поиски,волонтеры
9 марта Годов Сергей пропал в столице Урала, на данный момент его местонахождение не определено. 15 марта волонтёрским отрядом «Лиза Алерт» начинаются поиски Сергея Годова, который пропал 9 марта.

По имеющейся информации, на мужчине 9 марта были надеты чёрные болоньевые штаны, чёрная куртка с капюшоном и опушкой рыжего цвета, чёрная вязаная шапка, с собой у пропавшего была чёрная тряпичная сумка.

 Всех, обладающих какой-либо информацией о Годове Сергее Владимировиче, просят обратиться по тел. 88007005452 или 89221611621 (инфорг поиска Елена), сообщает «Вечерний Екатеринбург»город,Екатеринбург,лиза алерт,пропал человек,поиски,волонтеры
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» ВК
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