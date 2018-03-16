Застройщик-банкрот распродал квартиры ученых в Екатеринбурге

В Екатеринбурге более сотни квартир в ЖК «Полесье-2», которые должны были достаться сотрудникам Уральского отделения РАН, были проданы застройщиком-банкротом посторонним лицам.

История началась в 2002 году, когда ФГБУ «УрО РАН» и ООО «БСК-54» заключили контракт о совместном возведении жилого комплекса. Государственное учреждение предоставляло землю под строительство, а взамен по его окончании должно было получить в новом доме 225 квартир для своих сотрудников.





Осенью 2011 года ООО «БСК-54» заключило инвестиционный контракт с ООО «Кронверк», которое и должно было завершить затянувшееся строительство. В документ прописано, что после сдачи дома из нескольких секций по адресу ул. Чкалова, 231.





После окончания работ квартиры передали сотрудникам УрО РАН только 110 квартир. Остальное жилье было распродано частникам. Часть людей уже поселилась и живет в новых квартирах.





Сейчас ученые продолжают спорить с покупателями квартир. Ситуация осложняется тем, что в январе прошлого года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Кронверк» банкротом. В настоящее время срок конкурсного производства продлен до 19 июля 2018 года.





Стройка стала скандальной из-за действий застройщика. Фото: ВКонтакте





В свою очередь, жители комплекса, заплатившие деньги за квартиры и занявшие свои квадратные метры, 12 марта провели митинг в Екатеринбурге. Люди опасаются, что из-за конфликта между УрО РАН и застройщиком они могут лишиться своего жилья.





Дело в том, что год назад после передачи части квартир в построенном доме людям, заплатившим за жилье, ученые подали в суд иск. В документе говорится, что доля, которую могут передать ученым, слишком мала по сравнению со стоимостью переданной земли.





В настоящее время дом заселен, но УрО РАН не дает разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Решение о прекращении эксплуатации вынесено Арбитражным судом Свердловской области. Свет, воду и тепло людям не отключают из-за поданной ими апелляции.





К тому же суд отказался признавать жильцов собственниками квартир на основании договора купли-продажи. Заявления были возвращены жильцам по причине того, что в то время, пока дом не введен в эксплуатацию, то люди имеют только долю в строительном объекте, а не квартиры.





О ходе возведения комплекса компания отчитывалась в соцсетях. Фото: Вконтакте





По словам жильцов дома, УрО РАН могло бы требовать возмещение долга с подрядчика, а не отнимать приобретенные квартиры у людей.





По мнению депутата Госдумы Дмитрия Ионина, позиция УрО РАН в отношении ситуации с жилым комплексом неконструктивная, так как академия препятствует вводу домов в эксплуатацию. Ранее, по словам парламентария, представители Академии наук проиграли суд и сейчас пытаются оспорить это решение. Это не дает людям получить право собственности.





Ионин уверен, что пайщики должны быть защищены, а в судах должны разбираться крупные структуры.





По этой ситуации в региональную прокуратуру писал обращение депутат Госдумы Андрей Альшевских. В ответе за подписью прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова говорится следующее:

3 августа 2017 года материалы проверки направлены в отдел №7 следственного управления УМВД России по городу Екатеринбургу, которым 31 августа 2017 года возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело 28 октября 2017 года изъято из следственного отдела №7 и передано для дальнейшего расследования в отдел №1 СЧ СУ УМВД РФ по Екатеринбургу. В настоящее время ведется предварительное следствие, срок которого продлен до 30.03.2018 года.



Отметим, что данное уголовное дело поставлено на контроль в прокуратуре Свердловской области. Сам Альшевских говорит, что теперь академики вынуждены конфликтовать с новоиспеченными покупателями.

Кронверк», можно так сказать, остался в сторонке, -- резюмирует парламентарий.

На сайте по продаже недвижимости N1.ru квартиры в жилом комплексе «Полесье-2» выставлены на продажу.



