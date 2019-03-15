107 тысяч рублей заплатит аптека пенсионерке из Екатеринбурга за перелом руки
В Екатеринбурге суд обязал аптеку выплатить пенсионерке 80 тысяч компенсации морального вреда за перелом руки.
Установлено, что в феврале 2018 года 81-летняя пенсионерка получила травму руки при посещении аптеки. На ступеньках торговой точки по адресу улица Белореченская лежали противоскользящие коврики, однако, из-за таяния снега под ними образовалась вода. Коврики не были закреплены и скользили. Женщина при входе упала на пол аптеки. В результате падения она получила перелом левой лучевой кости со смещением.
Пожилой екатеринбурженке оказали медицинскую помощь и она полтора месяца провела с гипсом на руке. Однако кость не срослась и пенсионерке была проведена операция.
С целью защиты прав пожилой женщины в суд с иском обратилась прокуратура Свердловской области. Надзорное ведомство предоставило доказательства вины аптеки, а также обосновало наличие причинно-следственной связи между инцидентом и причиненным женщине моральным вредом. Так, пенсионерка длительное время вынуждена была посещать медучреждения, двигательная активность руки, в силу возраста, полностью не восстановилась.
В судебном заседании прокурор также отметил, что представители аптеки в добровольном порядке не попытались урегулировать ситуацию и не пошли на встречу пострадавшей.
Суд учел все доводы истца, постановил взыскать в пользу пожилой женщины компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, 25 тысяч рублей - оплата услуг представителя и 2 тысячи рублей - почтовые расходы.