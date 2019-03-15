Александр Высокинский включил обратный отсчет для киосков в центре Екатеринбурга

К 2023 году власти Екатеринбурга планируют разработать «дорожную карту» зачистки центра города от киосков. Разрешение на снос объектов дал глава Свердловской области, подписав соответствующий указ.

На данный момент в Екатеринбурге работает 2 300 легальных киосков, ещё 309 признаны незаконными. К 300-летию города число подобных объектов должно быть снижено. Останутся киоски только в тех районах, где неразвита стационарная торговая сеть, сообщает «Уралинформбюро».