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Александр Высокинский включил обратный отсчет для киосков в центре Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александр Высокинский включил обратный отсчет для киосков в центре Екатеринбурга

Сегодня, 08:00ОбществоФото: pxhere.com
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