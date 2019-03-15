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Екатеринбургский школьник готовится побить рекорд России по запоминанию числа Пи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский школьник готовится побить рекорд России по запоминанию числа Пи

Сегодня, 07:30ОбществоФото: Денис Бабушкин в «ВКонтакте»/ vk.com/den050603
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