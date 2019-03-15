Екатеринбургский школьник готовится побить рекорд России по запоминанию числа Пи

14 марта отмечается день рождения числа Пи, которое, как известно со школьной скамьи, равняется 3,14. Но на самом деле этим число не заканчивается, после четырнадцати сотых существует большое количество знаков. Любители математики со всего мира соревнуются в попытке запомнить максимально возможное число знаков после запятой. Действующий рекорд принадлежит учителю истории из химкинского лицея Владимиру Кондрякову, который запомнил и воспроизвёл 13 183 знака.

Учащийся 9 класса СУНЦа Денис Бабушкин планирует побить этот рекорд, о чём заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент подросток запомнил 9 000 знаков после запятой, что составляет его личный рекорд.

Для подтверждения своих навыков я решил поставить рекорд России по запоминанию числа Пи. Я очень рад промежуточному результату, но не буду останавливаться на достигнутом,написал Денис в одном из постов на странице в социальной сети.

Достичь поставленной задачи, по мнению лицеиста, ему помогут различные методики из сферы мнемотехники. Осваивать он их начал около года назад, готовясь к поступлению в учебное заведение. За это время, со слов подростка, он смог научиться запоминать на 40% больше информации, чем раньше.