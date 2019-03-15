Избивавшие детей подростки задержаны в Екатеринбурге

15-летний участник нападения уже доставлен в отдел полиции, установлена личность 11-летнего школьника, также участвовавшего в избиении. Личность третьего хулигана пока неизвестна.

Оказалось, что мальчики состоят на учете в ПДН, не раз задерживались за хулиганские действия, пишет URA.RU.

Установить личности нападавших удалось благодаря записям с камер наблюдения, размещенных у школы.