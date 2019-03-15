Избивавшие детей подростки задержаны в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полиция Екатеринбурга установила личности подростков, которые избивали детей у школы.
Сюжеты: Екатеринбург
15-летний участник нападения уже доставлен в отдел полиции, установлена личность 11-летнего школьника, также участвовавшего в избиении. Личность третьего хулигана пока неизвестна.
Оказалось, что мальчики состоят на учете в ПДН, не раз задерживались за хулиганские действия, пишет URA.RU.
Установить личности нападавших удалось благодаря записям с камер наблюдения, размещенных у школы.
Напомним, что 14 марта в центре Екатеринбурга компания подростков избила нескольких школьников. Родители пострадавших ребят уже написали заявления в полицию.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей