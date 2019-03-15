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Каминный зал, бильярд и свой пруд: рассказываем о самых дорогих дачах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каминный зал, бильярд и свой пруд: рассказываем о самых дорогих дачах Нижнего Тагила

Сегодня, 12:59ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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