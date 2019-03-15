Каминный зал, бильярд и свой пруд: рассказываем о самых дорогих дачах Нижнего Тагила

Дача на Монзино за 4,9 млн рублей Трехэтажный дом с мансардой стоит на берегу реки Тагил. На первом этаже дома находятся каминный зал, баня, душевая и погреб. Отопление – печное и электрическое. Полы в двух жилых комнатах с подогревом. На территории дачи есть небольшая пристань с лавочками для отдыха. На поляне рядом с рекой можно обустроить площадку для детских игр, поставить надувной бассейн или мангал.

Двухэтажная дача за 3,9 млн рублей Дача также находится в районе станции Монзино у реки Тагил. В двухэтажном доме есть сауна и гараж. На территории дачи оборудована 80-метровая скважина с водой. Есть беседка для летнего отдыха. Также вместе с домом и земельным участком владелец продает три лодки.

Дача в районе реки Леба за 2,9 млн рублей Двухэтажный дом с балконом имеет крытый двор и гараж. В доме – баня, три комнаты, кухня и две веранды (открытая и закрытая). На территории дачи вырыт собственный пруд для полива. Есть возможность для рыбалки, так как владелиц разводил в водоеме рыбу – карасей, карпов и сомов. Также на территории стоят постройки для хозяйственных нужд.

Дача в Горбуново за 2,75 млн рублей Двухэтажная дача подходит для круглогодичного проживания. На участке помимо дома находятся гараж, теплица и беседка. В доме три комнаты и кухня со всей необходимой бытовой техникой. Дача оборудована сигнализацией, видеонаблюдением и освещением. На случай отключения электричества имеется собственный генератор.

Дача на Исинском тракте за 2,6 млн рублей На первом этаже дома располагается жилая зона с двумя комнатами, кухней и верандой. На втором этаже – бильярдная с зоной отдыха. На территории находится баня. Недалеко от участка есть лес и пруд, пригодный для купания. Участок расположен недалеко от пункта охраны.

Дача на Капасихе за 2,1 млн рублей Двухэтажный дом продается со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. На участке есть сауна, беседка с освещением и гараж. По словам продавца, рядом с домом много места для парковки автомобилей, недалеко находятся магазины и водоем. На территории разбиты цветники и газоны, растут плодовые деревья.