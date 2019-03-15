Каминный зал, бильярд и свой пруд: рассказываем о самых дорогих дачах Нижнего Тагила
Приближается лето, и тысячи тагильчан уедут из пыльного города на свои дачи. Если вы тоже давно хотите купить загородную недвижимость, но для вас главное комфорт, эта подборка специально для вас. TagilCity.ru изучило предложения продавцов и составило рейтинг самых дорогих дач под Нижним Тагилом.
Дача на Монзино за 4,9 млн рублей
Трехэтажный дом с мансардой стоит на берегу реки Тагил. На первом этаже дома находятся каминный зал, баня, душевая и погреб. Отопление – печное и электрическое. Полы в двух жилых комнатах с подогревом. На территории дачи есть небольшая пристань с лавочками для отдыха. На поляне рядом с рекой можно обустроить площадку для детских игр, поставить надувной бассейн или мангал.
Двухэтажная дача за 3,9 млн рублей
Дача также находится в районе станции Монзино у реки Тагил. В двухэтажном доме есть сауна и гараж. На территории дачи оборудована 80-метровая скважина с водой. Есть беседка для летнего отдыха. Также вместе с домом и земельным участком владелец продает три лодки.
Дача в районе реки Леба за 2,9 млн рублей
Двухэтажный дом с балконом имеет крытый двор и гараж. В доме – баня, три комнаты, кухня и две веранды (открытая и закрытая). На территории дачи вырыт собственный пруд для полива. Есть возможность для рыбалки, так как владелиц разводил в водоеме рыбу – карасей, карпов и сомов. Также на территории стоят постройки для хозяйственных нужд.
Дача в Горбуново за 2,75 млн рублей
Двухэтажная дача подходит для круглогодичного проживания. На участке помимо дома находятся гараж, теплица и беседка. В доме три комнаты и кухня со всей необходимой бытовой техникой. Дача оборудована сигнализацией, видеонаблюдением и освещением. На случай отключения электричества имеется собственный генератор.
Дача на Исинском тракте за 2,6 млн рублей
На первом этаже дома располагается жилая зона с двумя комнатами, кухней и верандой. На втором этаже – бильярдная с зоной отдыха. На территории находится баня. Недалеко от участка есть лес и пруд, пригодный для купания. Участок расположен недалеко от пункта охраны.
Дача на Капасихе за 2,1 млн рублей
Двухэтажный дом продается со всей необходимой мебелью и бытовой техникой. На участке есть сауна, беседка с освещением и гараж. По словам продавца, рядом с домом много места для парковки автомобилей, недалеко находятся магазины и водоем. На территории разбиты цветники и газоны, растут плодовые деревья.
Дача на Голом камне за 1,99 млн рублей
Трехэтажный дом из бруса продается с земельным участком площадью 11 соток. На первом этаже находятся кухня и гараж, на втором – три жилые комнаты, третий этаж – большая комната с балконом. Также на участке есть баня, парковка на четыре автомобиля и место для активного отдыха или пикников.