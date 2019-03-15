Процесс по делу об убийстве Александра Чумарина в Нижнем Тагиле отложили до 2 апреля

Обвиняемый в убийстве Самат Хазипов на первое слушание был доставлен из колонии, он сообщил, что требует отвода судьи, так как не доверяет правосудию. Напомним, что мужчина утверждает, что его заставили подписать признательные показания, так как он ранее был судим.

Подсудимый пытался поговорить с матерью Чумарина, однако суд не дал ему это сделать, пишут «Все новости».

Я вашего сына вообще не знаю. Меня заставили дать такие показания,выкрикивал подсудимый.

В связи с тем, что Самат Хазипов высказывал недовольство, судья Ленинского суда Нижнего Тагила удалился для принятия решения о дальнейшем ходе процесса. В итоге, слушание было перенесено на 2 апреля.