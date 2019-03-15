Сбросивший кота с четвертого этажа житель Лесного приговорен к году колонии
Сегодня, 19:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Лесного приговорен к реальному сроку за жестокое обращение с животным.
Один год исправительной колонии получил житель Лесного за то, что выкинул с балкона кота.
Мужчина находился в гостях, когда решил выкинуть кота с четвертого этажа. В результате падения животное получило многочисленные травмы.
Мужчине грозил срок до трех лет. Суд установил, что отягчающим наказание обстоятельством является наличие рецидива преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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