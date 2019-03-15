Суд рассмотрит вопрос о лишении главы Северного округа прав на квадроцикл

Требование о лишении прав выдвинула прокуратура в связи с делом инспектора Гостехнадзора. Инспектор был признан виновным в получении взятки за водительские права. Как пишет «Глобус», кроме Евгения Преина прокуратурой выдвинуты требования о лишении прав в отношении еще нескольких граждан.