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Выставка Hi-TECH: Санкт-Петербургский горный университет взял 5 медалей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка Hi-TECH: Санкт-Петербургский горный университет взял 5 медалей

Сегодня, 21:58ОбществоФото: spmi.ru
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