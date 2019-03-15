Выставка Hi-TECH: Санкт-Петербургский горный университет взял 5 медалей

Так, пишет forpost-sz.ru, в четверг, 14 марта, завершила свою работу старейшая в России выставка высоких технологий и инвестпроектов в научно-технической сфере HI-TECH. С 1996 года она проходит в городе на Неве, под эгидой «от инновации к реализации». Выставка способствует повышению эффективности взаимодействия ученых и потенциальных инвесторов.

Экспозиция, прошедшая в текущем году, затрагивала такие темы как промышленная робототехника, наноматериалы, цифровое производство, системы безопасности, рациональное природопользование и многое другое. Всего – семнадцать направлений, в каждом из которых экспертами Межотраслевого союза высокотехнологичного экспорта и импортозамещения были обозначены победители.

Специалисты горного университета Санкт-Петербурга представили на выставке семь проектов, пять из которых — лауреаты конкурса инноваций. Проектом, который вызвал наибольший интерес, стала разработка «Комбинированные технологии переработки отходов кремниевого производства с получением продукции с высокой добавленной стоимостью».

Внедрение на предприятии представленной разработки обеспечит организацию технологии замкнутого цикла, а также позволит найти применение в промышленности мусору, переизбыток которого можно использовать для производства уникальных товаров и извлечения прибыли. Так, в качестве примера руководитель авторского коллектива, декан факультета переработки минерального сырья Владимир Бажин приводит трансформацию отходов и применение их в качестве отвердителей в огнеупорных материалах, в тампонажных растворах при бурении скважин, при производстве технических стекол и в других отраслях промышленности.