Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за выращивание конопли в садовом доме
Житель Екатеринбурга обвиняется в культивировании и покушении на сбыт наркотических растений.
Установлено, что мужчина в сентябре 2018 года приобрел у неустановленного лица семена конопли. В период с сентября по ноябрь мужчина занимался выращиванием растений в доме в садовом товариществе. Таким образом, екатеринбуржец осуществил незаконное культивирование растения, содержащего наркотические вещества. Всего в садовом доме мужчина вырастил 72 куста конопли.
Кроме того, обвиняемый предпринял попытку реализации наркотического средства в особо крупном размере, однако был задержан сотрудниками полиции.
В ходе обыска у жителя Екатеринбурга изъяли части растения конопля и целые растения массой более 1,9 килограмма.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Материалы дела направлены в суд.