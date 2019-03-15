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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за выращивание конопли в садовом доме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Green 1648353 1920

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за выращивание конопли в садовом доме

Сегодня, 10:28ОбществоФото: pixabay.com
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