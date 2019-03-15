Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за выращивание конопли в садовом доме

Установлено, что мужчина в сентябре 2018 года приобрел у неустановленного лица семена конопли. В период с сентября по ноябрь мужчина занимался выращиванием растений в доме в садовом товариществе. Таким образом, екатеринбуржец осуществил незаконное культивирование растения, содержащего наркотические вещества. Всего в садовом доме мужчина вырастил 72 куста конопли.

Кроме того, обвиняемый предпринял попытку реализации наркотического средства в особо крупном размере, однако был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обыска у жителя Екатеринбурга изъяли части растения конопля и целые растения массой более 1,9 килограмма.