Депутата гордумы Екатеринбурга Киселева выпустили из карантина по коронавирусу

Депутата принудительно госпитализировали после того, как он прилетел из Италии. У Киселева поднялась температура, но он не мог сдать анализ на коронавирус, поскольку этим должен был заниматься Роспотребнадзор. Поскольку Италия тогда еще не входила в список стран, посетителей которых предписывалось проверять на вирус, анализ у депутата взяли лишь в больнице.