Депутата гордумы Екатеринбурга Киселева выпустили из карантина по коронавирусу
Сегодня, 18:27ОбществоФото: Страница Константина Киселева в Facebook
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Депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева, который по возвращению из Италии был помещен на карантин, выпустили из больницы. Об этом он написал в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Киселев написал, что перед выпиской сдал четвертый тест на коронавирус.
Депутата принудительно госпитализировали после того, как он прилетел из Италии. У Киселева поднялась температура, но он не мог сдать анализ на коронавирус, поскольку этим должен был заниматься Роспотребнадзор. Поскольку Италия тогда еще не входила в список стран, посетителей которых предписывалось проверять на вирус, анализ у депутата взяли лишь в больнице.
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