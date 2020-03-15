Екатеринбургские автомобилисты устроили флешмоб в поддержку уральской девочки со СМА
Сегодня, 13:01ОбществоФото: E1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Автомобилисты Екатеринбурга провели флешмоб в поддержку Лизы Краюхиной из Заречного, которой требуется самое дорогое лекарство в мире стоимостью 2,5 миллиона долларов, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 14 марта они выстроили фигуру из сердца с именем «Лиза» внутри, а также слова «Живи».
По словам организаторов мероприятия, флешмоб был устроен не только для поддержки девочки, но и для того, чтобы привлечь внимание к проблеме детей, больных спинальной мышечной атрофией.
Ранее в поддержку Лизы в Екатеринбурге прошел благотворительный фестиваль, а 1 марта состоялся концерт с участием PLC, Niletto, Драгни и других звезд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей