Екатеринбургские автомобилисты устроили флешмоб в поддержку уральской девочки со СМА

Вечером 14 марта они выстроили фигуру из сердца с именем «Лиза» внутри, а также слова «Живи».

По словам организаторов мероприятия, флешмоб был устроен не только для поддержки девочки, но и для того, чтобы привлечь внимание к проблеме детей, больных спинальной мышечной атрофией.