На Урале прошел митинг против разработки месторождений серебра и золота

Митинг был согласован с местными властями, на него пришли 120 человек. Активисты выступали за написание письма губернатору Евгению Куйвашеву с требованием провести опрос о разработке месторождения. Горожанам удалось собрать 1,5 тысячи подписей за проведение опроса.