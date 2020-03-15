На Урале прошел митинг против разработки месторождений серебра и золота
Сегодня, 17:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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15 марта в Ивделе прошел митинг против разработки Саумского месторождения в верховьях реки Лозьвы, сообщает «Урал. МБХ медиа».
Митинг был согласован с местными властями, на него пришли 120 человек. Активисты выступали за написание письма губернатору Евгению Куйвашеву с требованием провести опрос о разработке месторождения. Горожанам удалось собрать 1,5 тысячи подписей за проведение опроса.
По мнению митингующих, разработка нанесет вред экосистеме близлежащих городов.
В 2016 году группа компаний «Полиметалл» купила контрольный пакет акций ООО «Саумская горнорудная компания», которое владело лицензией на месторождение. Оно богато золотом, серебром, медью и цинком.
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