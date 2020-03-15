«Пытали шокером»: воспитанники детдома заявили о пытках в полиции Каменска-Уральского

Накануне оглашения приговора двое бывших воспитанников того же детского дома завили, что в 2013-2014 годах также пострадали от действий сотрудников ОП № 24.

Молодые люди рассказали, что их били шокерами, надевали мешки на головы. По мнению парней, методы выбивания признательных показаний схожи с теми, за которые полицейских судят в настоящее время. Также они рассказали, что нераскрытые дела правоохранители «вешали» на детдомовцев.

Как правило, полицейские подъезжали к детскому дому, выцепляли их, увозили в отдел, били и заставляли подписывать явки с повинной, говорит один из молодых людей.

Адвокат Сергей Барсуков считает, что ранее молодые не верили, что полицейские могут попасть под суд, узнав, что они задержаны, парни решили рассказать о случившемся с ними. Также, по мнению адвоката, не исключено, что полицейских оправдают, так как судья ранее работала в милиции и в ее практике уже имелись оправдательные приговоры. Приговор огласят завтра.