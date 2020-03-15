В Екатеринбург привезли икону блаженной Матроны Московской

В Храме на Крови собралось несколько сотен уральцев, чтобы встретить святыню.

Как сообщили изданию в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в связи с пандемией коронавируса в храме были приняты меры предосторожности, чтобы избежать возможного заражения.

Святыня пробудет в Екатеринбурге до 21 марта.

Представители епархии считают, что храм посетят тысячи человек. Киот, в котором расположили икону, протирается после каждого посетителя.