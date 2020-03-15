В Екатеринбург привезли икону блаженной Матроны Московской
Сегодня, 13:30ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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Вчера 14 марта в Екатеринбург привезли икону блаженной Матроны Московской с частицей её святых мощей, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
В Храме на Крови собралось несколько сотен уральцев, чтобы встретить святыню.
Как сообщили изданию в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в связи с пандемией коронавируса в храме были приняты меры предосторожности, чтобы избежать возможного заражения.
Святыня пробудет в Екатеринбурге до 21 марта.
Представители епархии считают, что храм посетят тысячи человек. Киот, в котором расположили икону, протирается после каждого посетителя.
Также в епархии сообщили, что на Пасху в Екатеринбург будет привезен Благодатный огонь, несмотря на то, что в Израиль въезд закрыт.
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