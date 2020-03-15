В Нижнем Тагиле проезжает автоколонна в рамках международной акции «Эстафета победы»

Колонна с символикой пограничных войск во главе с автомобилем начальника пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрия Тишина, заместителя начальника Ивана Фесюна и председателя региональной общественной организации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Граница» Льва Анисимова посетит четыре городских мемориала.

Сначала участники отправятся на площадь Славы, потом к мемориалу боевой и трудовой славы металлургов «Огонь памяти», затем к памятнику воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты. Завершающей точкой является Аллея пограничников в Парке Победы ГГМ. К каждому мемориалу будут возложены цветы. Закончится проведение акции в 16 часов.

Акция «Эстафета Победы» проводится по всей России и странах СНГ в честь героев Великой Отечественной войны. В 2020 году она стартовала 5 февраля в Мурманске.