В Нижнем Тагиле проезжает автоколонна в рамках международной акции «Эстафета победы»
Нижний Тагил стал участником международной акции «Эстафета Победы». Сегодня, 15 марта, с 9 часов утра от Городского дворца молодежи отправилась колонна из 24 автомобилей, сообщает ИА «Все Новости».
Колонна с символикой пограничных войск во главе с автомобилем начальника пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрия Тишина, заместителя начальника Ивана Фесюна и председателя региональной общественной организации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Граница» Льва Анисимова посетит четыре городских мемориала.
Сначала участники отправятся на площадь Славы, потом к мемориалу боевой и трудовой славы металлургов «Огонь памяти», затем к памятнику воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты. Завершающей точкой является Аллея пограничников в Парке Победы ГГМ. К каждому мемориалу будут возложены цветы. Закончится проведение акции в 16 часов.
Акция «Эстафета Победы» проводится по всей России и странах СНГ в честь героев Великой Отечественной войны. В 2020 году она стартовала 5 февраля в Мурманске.
Участники акции передают друг другу миниатюрный пограничный столб. Он является символом эстафеты. 13 марта он был принять в поселке Целинное Курганской области сотрудниками челябинского ФСБ. Они совместно с Союзом ветеранов пограничной службы проводят акцию на Урале.