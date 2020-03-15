За секунду до взрыва: на Урале полицейский спас водителя из горящей машины
В Свердловской области полицейский после ДТП помог водителю выбраться из горящего автомобиля за секунду до взрыва, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В конце февраля на 11-м километре автодороги Верхняя Тура — Красноуральск в Свердловской области произошло ДТП.
Водитель «Пежо» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Джили-Атлас», за рулем которой находился майор МВД Денис Гудимов.
В результате столкновения «Пежо» загорелся. Его водитель не смог выбраться самостоятельно из-за состояния шока.
Денис Гудимов пришел ему на помощь. Он выбрался из своего автомобиля и извлек водителя из салона, после чего сбил с его одежды огонь и оттащил подальше от горящей машины. Через мгновение бензобак взорвался. Автомобиль выгорел полностью.
Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали экстренные службы, которые доставили обоих пострадавших в больницу.
Денис Гудимов получил термические ожоги пальцев руки и ушибы. Второй пострадавший получил ожоги поверхности тела и переломы.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. На данный момент проводятся необходимые экспертизы.