За секунду до взрыва: на Урале полицейский спас водителя из горящей машины

В конце февраля на 11-м километре автодороги Верхняя Тура — Красноуральск в Свердловской области произошло ДТП.

Водитель «Пежо» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с «Джили-Атлас», за рулем которой находился майор МВД Денис Гудимов.

В результате столкновения «Пежо» загорелся. Его водитель не смог выбраться самостоятельно из-за состояния шока.

Денис Гудимов пришел ему на помощь. Он выбрался из своего автомобиля и извлек водителя из салона, после чего сбил с его одежды огонь и оттащил подальше от горящей машины. Через мгновение бензобак взорвался. Автомобиль выгорел полностью.

Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали экстренные службы, которые доставили обоих пострадавших в больницу.

Денис Гудимов получил термические ожоги пальцев руки и ушибы. Второй пострадавший получил ожоги поверхности тела и переломы.