29-летний пермяк с отклонениями в развитии второй раз потерялся в Екатеринбурге

29-летний пермяк с отклонениями в развитии второй раз потерялся в Екатеринбурге

Сегодня, 09:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
29-летнего Таирова Дамиля Данияровича из Пермского края разыскивают в Екатеринбурге. У мужчины серьезные отклонения в развитии, ему нужна медицинская помощь.

Он пропал 31 декабря 2020 года в поселке Оверята в Пермском крае и с 9 января находился в федеральном розыске. Мужчину нашли на железнодорожном вокзале Екатеринбурга 12 марта и поместили в реабилитационный центр.

15 марта его должны были забрать домой, однако пермяк днем 14 марта ушел из центра в неизвестном направлении. Мужчина любит железнодорожные и автовокзалы, постоянно возвращается туда, пояснила Е1 старший инфорг поискового отряда «Лиза Алерт»

Из-за серьезных отклонений в развитии Дамиль воспринимает мир как ребенок, он нуждается в постоянной опеке и совсем не разговаривает. При этом, у него с собой есть документы.

Приметы: рост — 160 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку с красными полосами, синие джинсы, темные сапоги-дутыши и черную вязаную шапку.

Фото:ЛизаАлерт

Напомним, в Нижнем Тагиле найден Василий Осинний, который пропал 9 марта. Он был обнаружен в одной из больниц города.

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Екатеринбург
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