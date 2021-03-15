29-летний пермяк с отклонениями в развитии второй раз потерялся в Екатеринбурге

Он пропал 31 декабря 2020 года в поселке Оверята в Пермском крае и с 9 января находился в федеральном розыске. Мужчину нашли на железнодорожном вокзале Екатеринбурга 12 марта и поместили в реабилитационный центр.
15 марта его должны были забрать домой, однако пермяк днем 14 марта ушел из центра в неизвестном направлении. Мужчина любит железнодорожные и автовокзалы, постоянно возвращается туда, пояснила Е1 старший инфорг поискового отряда «Лиза Алерт»
Из-за серьезных отклонений в развитии Дамиль воспринимает мир как ребенок, он нуждается в постоянной опеке и совсем не разговаривает. При этом, у него с собой есть документы.
Приметы: рост — 160 сантиметров, плотного телосложения, черные волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку с красными полосами, синие джинсы, темные сапоги-дутыши и черную вязаную шапку.
Напомним, в Нижнем Тагиле найден Василий Осинний, который пропал 9 марта. Он был обнаружен в одной из больниц города.