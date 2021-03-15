63 ребенка-сироты стали новоселами квартир в поселке Буланаш Артемовского района

63 ребенка-сироты стали новоселами квартир в поселке Буланаш Артемовского района

Сегодня, 21:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В новые квартиры, расположенные в поселке Буланаш Артемовского района, въехали 63 ребенка-сироты.

Отмечается, что на строительные работы 63-х однокомнатных квартир из областного и федерального бюджетов было выделено 106 миллионов рублей. Квартиры находятся в новом доме на улице Кутузова. Они соответствуют всем необходимым стандартам и готовы к заселению новоселов, сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.

Также очередь сдвинется на 39 человек после сдачи в сдачи в Артемовском дома на улице Почтовая. Недвижимость распределяется в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Напомним, в Свердловской области детям-сиротам будет приобретена 31 квартира в Реже, Полевском и Пышме за 51,1 миллиона рублей.

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