63 ребенка-сироты стали новоселами квартир в поселке Буланаш Артемовского района

Отмечается, что на строительные работы 63-х однокомнатных квартир из областного и федерального бюджетов было выделено 106 миллионов рублей. Квартиры находятся в новом доме на улице Кутузова. Они соответствуют всем необходимым стандартам и готовы к заселению новоселов, сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.