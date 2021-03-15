Бордель в здании Минобороны и полицейский в СИЗО. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге жительница пожаловалась в полицию на эротический салон, из-за которого она не может уснуть. Помещение организация арендует у Министерства обороны. По словам свердловчанки, там часто включают музыку и топают каблуками. Женщина утверждает, что полицейская проверка выявила, что шумит и слушает музыку уборщица, с которой провели беседу. В МВД сообщили о возбужденном деле за занятие проституцией и выявленном факте незаконной торговли алкоголем в данном заведении. В Минобороны рассказали, что с нанимателем уже расторгнут договор и инициирована процедура выселения. Однако в самом салоне говорят, что они продолжат работу.
Старушка из Екатеринбурга обвиняется в насилии над полицейскими. От её сына стало известно, что инцидент произошел в начале февраля, когда дочь пенсионерки попыталась покончить с собой и была госпитализирована. После этого к пожилой женщине явились сотрудники ППС, силой надели на нее наручники и, не дав одеться, доставили в отделение. Там бабушку продержали час и отпустили, не выдвинув обвинений. Однако, когда пенсионерка сняла побои и пожаловалась на правоохранителей, в отношении нее возбудили уголовное дело. В Следственном комитете рассказали, что дело обосновано, а действия стражей порядка будут проверены в ходе разбирательства.
Сотрудник ППС из Екатеринбурга был отправлен в СИЗО. Его и еще двоих полицейских обвиняют в получении взятки 50 тысяч рублей. В МВД рассказали, что двое уже признали свою вину. Речь идет об инциденте, случившимся к конце февраля. Три полицейских ППС задержали мужчину, искавшего «закладки», данный факт подтвердился наличием координат в телефоне злоумышленника. Однако он предложил решить вопрос «на месте» и заплатил сотрудникам 50 тысяч рублей. После этого мужчина направил жалобу в отдел собственной безопасности.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений из-за COVID-19. Жителям региона старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции. Режим был продлен главой региона до 29 марта 2021 года. Ранее Евгений Куйвашев заявил, что масочный режим в регионе может быть снят к лету, в случае улучшения эпидемиологической обстановки.