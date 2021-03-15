Бордель в здании Минобороны и полицейский в СИЗО. Итоги дня в Свердловской области

Старушка из Екатеринбурга обвиняется в насилии над полицейскими. От её сына стало известно, что инцидент произошел в начале февраля, когда дочь пенсионерки попыталась покончить с собой и была госпитализирована. После этого к пожилой женщине явились сотрудники ППС, силой надели на нее наручники и, не дав одеться, доставили в отделение. Там бабушку продержали час и отпустили, не выдвинув обвинений. Однако, когда пенсионерка сняла побои и пожаловалась на правоохранителей, в отношении нее возбудили уголовное дело. В Следственном комитете рассказали, что дело обосновано, а действия стражей порядка будут проверены в ходе разбирательства.