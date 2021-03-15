Контроль со стороны общественников в праймериз ЕР обеспечит их открытость

“Единая Россия” 15 марта провела заседание по подготовке к грядущим праймериз. На встрече был утвержден состав федерального оргкомитета. Большую часть в нем заняли волонтеры. Данную инициативу ранее поддержал президент России Владимир Путин.

Александр Карелин, сенатор, председатель оргкомитета, Герой России и один из основателей партии, отметил, что задача ФОКа в том, чтобы через прозрачность и открытость праймериз донести до представителей цифровых площадок, СМИ, общественных организаций положения, которыми партия руководствуется, сообщает nashgorod.ru. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева подчеркнула, что общественные организации всегда сотрудничали над совместными проектами с партией, а в период пандемии особенно остро встал вопрос разработки инструментов поддержки. По словам Шмелевой, взаимодействие партии и ОНФ и далее должно продвигаться совместными усилиями. Кроме того, она отметила, что благодаря вовлечению активистов процесс праймериз будет открытым и прозрачным, а также задаст планку для регионов в плане организации голосования. В ФОК также вошел Владимир Желонкин, редактор газеты и сетевого СМИ “Коммерсантъ”. Он добавил, что данный эксперимент будет очень полезен для прессы и волонтеров: это возможность увидеть политическую кухню партии изнутри. В региональных комитетах также больше половины - общественники. На заседании были согласованы основные требования: возраст от 21 года, российское гражданство, отсутствие активов за границей и судимостей. Теперь в анкете также появилась строчка об участии в активистской деятельности. Зарегистрироваться можно на сайте процедуры pg.er.ru. Для кандидатов регистрация открыта до 29 апреля, для избирателей - до 28 мая. Итоги будут обнародованы 1 июня. Сайт партии “Единая Россия” сообщает, что в этом году предварительное голосование пройдет в период с 24 по 30 мая в дистанционном формате. В нем могут участвовать граждане, которые прошли верификацию на портале “Госуслуги”. По результатам праймериз станет известно, кто представит партию на выборах 19 сентября. По словам секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия, в состав регионального оргкомитета по организации и проведению предварительного голосования вошли 24 человека. «Это представители общественных движений, медицинского сообщества, волонтеры, активная молодежь. Для партии важно, чтобы представители общественных движений участвовали в этом процессе: появятся новые лица в политике, борьба станет еще более острой, - сообщил Виктор Шептий. Одна из задач оргкомитета - открытость процедуры предварительного голосования. И мы считаем, что с ней хорошо справятся и председатель Молодежного парламента Свердловской области Дмитрий Биктимиров, и председатель Медицинской палаты Свердловской области Диляра Медведская, и директор Свердловского областного медицинского колледжа, представитель волонтерского движения Ирина Лёвина. За контролем легитимности процедуры проследят председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин и представитель профсоюзов Алексей Киселев, а также другие достойные уральцы».

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