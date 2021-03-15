Новое рабочее место за 2,59 млн рублей появится у ЛОР-врача ГБ №4 в Нижнем Тагиле

Для ЛОР-врача городской больницы №4 на Тагилстрое планируется оборудовать новое рабочее место для проведения диагностических и лечебных процедур. Стартовая цена закупки обозначена в 2,59 миллиона рублей.

Потенциальные исполнители могут подавать заявки до 18 марта. По конкурсной документации, нужно поставить, установить и ввести в эксплуатацию рабочее место отоларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур. Согласно техзаданию, среди характеристик указывается массажер для барабанных перепонок с наушниками, встроенная система подачи сжатого воздуха, налобная лампа, встроенный в ЛОР-место осветитель, световод, кресло для отоларингологических обследований, кресло врача, набор инструментов. Как пояснили TagilCity.ru, в поликлинику приобретается комплексное рабочее место врача. Оборудование для диагностики и лечения уха, горла и носа позволит эффективно осуществлять все текущие обследования и лечение в рамках оказания амбулаторной помощи пациенту. Оптимизирует и облегчит работу врача, обеспечит максимальный комфорт для пациента - снизит неприятные ощущения при обследовании и лечении, рассказала пресс-секретарь ГБ №4 Ирина Конюхова. Победитель должен доставить товар в поликлинику №2 по улице Металлургов, 2б. Срок обурудования рабочего места вместе с инструктажом обозначен в 120 дней со дня заключения договора. Напомним, городская больница №4 планирует купить мобильный рентген за 3,4 млн рублей. В сумму входит покупка самого мобильного аппарата для рентгена, а также установка и ввод в эксплуатацию.

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