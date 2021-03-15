Один из задержанных за взятку сотрудников ППС в Екатеринбурге отправлен в СИЗО

Один из задержанных за взятку сотрудников ППС в Екатеринбурге отправлен в СИЗО

Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Подозреваемого в получении взятки полицейского отправили в СИЗО в Екатеринбурге. Он и двое его коллег стали фигурантами уголовного дела.

Всем троим вменяется совершение преступления о получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что двое полицейских вину признали. При этом, учитывая обстоятельства расследования и преступную роль каждого сотрудника ППС, в отношении одного из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 14 марта трое сотрудников ППС в Екатеринбурге были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Происшествие случилось в конце февраля. Трое полицейских задержали 22-летнего молодого человека, который искал «закладку». Предполагается, что он предложил деньги в обмен на свободу. Полицейские согласились и взяли деньги, а задержанный обратился в отдел собственной безопасности МВД.

Сюжеты:
Екатеринбург
взятказадержаниеполицейскиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы