Один из задержанных за взятку сотрудников ППС в Екатеринбурге отправлен в СИЗО

Подозреваемого в получении взятки полицейского отправили в СИЗО в Екатеринбурге. Он и двое его коллег стали фигурантами уголовного дела.

Всем троим вменяется совершение преступления о получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области. В ведомстве отметили, что двое полицейских вину признали. При этом, учитывая обстоятельства расследования и преступную роль каждого сотрудника ППС, в отношении одного из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, 14 марта трое сотрудников ППС в Екатеринбурге были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Происшествие случилось в конце февраля. Трое полицейских задержали 22-летнего молодого человека, который искал «закладку». Предполагается, что он предложил деньги в обмен на свободу. Полицейские согласились и взяли деньги, а задержанный обратился в отдел собственной безопасности МВД. Еще один из задержанных по подозрению во взятке уральских полицейских признал вину

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