Родники, скважины, шахтные колодцы Нижнего Тагила и пригорода проверят за полмиллиона

Лабораторное исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения проведут на территории города и окрестностей Нижнего Тагила. Заказчиком выступило МБУ «Служба экологической безопасности». Стоимость работ по контракту составляет 500 тысяч рублей.

На конкурс было подано две заявки. Победителем выбрали ООО «УРАЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Участник снизил стоимость выполняемых работ с заявленными заказчиком 740 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Согласно проектной документации исполнитель должен оказать услуги по лабораторному исследованию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения. Местом оказания услуг заявлены источники нецентрализованного водоснабжения на территории МО город Нижний Тагил, город Нижний Тагил. В перечень водных ресурсов входит 164 источника нецентрализованного водоснабжения, относящихся к Серебрянской, Сулемской, Усть-Уткинской, Чащинской, Висимо-Уткинской территориальным администрациям, территориальной администрации поселка Уралец и территории Нижнего Тагила. Исполнитель должен будет провести исследование проб воды по 16 показателям: Запах

Мутность

Цветность

Жесткость

Водородный показатель

Окисляемость перманганатная

Нитраты

Сульфаты

Хлориды

Марганец

Железо

Кремний

Колифаги

Общее микробное число

Общее колиформные бактерии

Термотолерантные бактерии Результаты лабораторных исследований нужно оформить в виде протоколов с санитарно-эпидемиологическим заключением по каждому источнику. Срок оказания услуг обозначен с 12 апреля по 14 мая 2021 года. Напомним, в июле 2020 года администрация Нижнего Тагила проводила аукцион по поиску подрядчика, который должен был провести лабораторные исследования воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. Стоимость контракта составляла 707 тысяч рублей. Три стихии. Часть 1: вода. Экологический спецпроект TagilCity.ru

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