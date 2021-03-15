Родники, скважины, шахтные колодцы Нижнего Тагила и пригорода проверят за полмиллиона

Сегодня, 14:51ОбществоОльга ДайбоваФото: pixabay.com
На конкурс было подано две заявки. Победителем выбрали ООО «УРАЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Участник снизил стоимость выполняемых работ с заявленными заказчиком 740 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Согласно проектной документации исполнитель должен оказать услуги по лабораторному исследованию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения.
Местом оказания услуг заявлены источники нецентрализованного водоснабжения на территории МО город Нижний Тагил, город Нижний Тагил. В перечень водных ресурсов входит 164 источника нецентрализованного водоснабжения, относящихся к Серебрянской, Сулемской, Усть-Уткинской, Чащинской, Висимо-Уткинской территориальным администрациям, территориальной администрации поселка Уралец и территории Нижнего Тагила.
Исполнитель должен будет провести исследование проб воды по 16 показателям:
Результаты лабораторных исследований нужно оформить в виде протоколов с санитарно-эпидемиологическим заключением по каждому источнику.
Срок оказания услуг обозначен с 12 апреля по 14 мая 2021 года.
Напомним, в июле 2020 года администрация Нижнего Тагила проводила аукцион по поиску подрядчика, который должен был провести лабораторные исследования воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. Стоимость контракта составляла 707 тысяч рублей.