Сегодня, 14:51ОбществоОльга ДайбоваФото: pixabay.com

Родники, скважины, шахтные колодцы Нижнего Тагила и пригорода проверят за полмиллиона

Лабораторное исследование воды в источниках нецентрализованного водоснабжения проведут на территории города и окрестностей Нижнего Тагила. Заказчиком выступило МБУ «Служба экологической безопасности». Стоимость работ по контракту составляет 500 тысяч рублей.

На конкурс было подано две заявки. Победителем выбрали ООО «УРАЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Участник снизил стоимость выполняемых работ с заявленными заказчиком 740 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Согласно проектной документации исполнитель должен оказать услуги по лабораторному исследованию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения с выдачей санитарно-эпидемиологического заключения.

Местом оказания услуг заявлены источники нецентрализованного водоснабжения на территории МО город Нижний Тагил, город Нижний Тагил. В перечень водных ресурсов входит 164 источника нецентрализованного водоснабжения, относящихся к Серебрянской, Сулемской, Усть-Уткинской, Чащинской, Висимо-Уткинской территориальным администрациям, территориальной администрации поселка Уралец и территории Нижнего Тагила.

Исполнитель должен будет провести исследование проб воды по 16 показателям:

  • Запах
  • Мутность
  • Цветность
  • Жесткость
  • Водородный показатель
  • Окисляемость перманганатная
  • Нитраты
  • Сульфаты
  • Хлориды
  • Марганец
  • Железо
  • Кремний
  • Колифаги
  • Общее микробное число
  • Общее колиформные бактерии
  • Термотолерантные бактерии

Результаты лабораторных исследований нужно оформить в виде протоколов с санитарно-эпидемиологическим заключением по каждому источнику.

Срок оказания услуг обозначен с 12 апреля по 14 мая 2021 года.

Напомним, в июле 2020 года администрация Нижнего Тагила проводила аукцион по поиску подрядчика, который должен был провести лабораторные исследования воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. Стоимость контракта составляла 707 тысяч рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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