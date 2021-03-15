Специалисты «Сибура» приступили к очистке трубопровода после аварии

Специалисты АО «СибурТюменьГаза» закончили работы по вскрытию трубы в береговой линии Оби в Ханты-Мансийском АО. Визуальный осмотр не обнаружил повреждений в продуктопроводе, и аварийная бригада начала его очистку от возможных остаточных продуктов газопереработки.

Работы проводят при помощи полиуретанового манжетного поршня «Семигор М4», который был разработан для спецопераций по удалению и вытеснению из трубопровода рабочей среды. По окончании процедуры остаточный продукт утилизируется в амбарах для дожига, поэтому может отмечаться задымление в течение непродолжительного времени, пишет Лента.ру. «Специалистами АО „СибурТюменьГаз“ полностью контролируется процесс в координации с надзорными структурами. Выжиг продукта, в частности и в проектных амбарах, — один из наиболее безопасных способов его утилизации», — отмечается в сообщении предприятия. Ранее специалисты-гидрографы закончили работы по анализу рельефа речного дна при помощи гидролокатора. Теперь эти данные передадут водолазной группе, которая вместе с экспертами Ростехнадзора подготовит программу погружения в Обь для подробного исследования участка. На поверхности Оби все еще фиксируется остаточное горение, но его площадь составляет не более 40 кв. метров. «Хотя авария и повлекла возгорание, она не вызвала загрязнение окружающей среды, — пояснил «Ленте.ру» аналитик Rupec Александр Собко. Он также добавил, что пропан-бутановая смесь представляет собой легкие углеводороды, которые быстро испаряются. Пропан начинает кипеть при атмосферном давлении уже при -42 °С, бутан при аналогичных температурных условиях — при -0,5 °С. «Полное их испарение произойдет со временем и при повышении температуры», — отметил Собко. Разлив углеводородов на трубопроводе с последующим пожаром на поверхности Оби под Нижневартовском случился 6 марта. Сотрудники «СибурТюменьГаза» быстро оповестили о произошедшем МЧС, Росприроднадзор, Ростехнадзор и региональные органы власти. Эксперты Росприроднадзора взяли пробы воды на месте ЧП и ниже по течению Оби, не обнаружив превышений загрязняющих элементов в воде и атмосфере.

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