ВСК совместно с "Умной логистикой" запустили систему электронного страхования грузов

При этом в программе страхования предусмотрены все возможные риски, в том числе ДТП, повреждение и утрата перевозимого груза. Кроме этого, программа страхования включает проверку транспортной компании перед заключением договора на грузоперевозку собственной службой безопасности, урегулирование убытков в любой точке мира, страховые выплаты во всех регионах государства, независимо от того, в каком городе находился страхователь при оформлении полиса.