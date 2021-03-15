Взятки и мошенничество: в 2020 году в Свердловской области выросла преступность

Количество особо тяжких преступлений выросло на 4,78% за 2020 год до 4,1 тысячи

В 2019 году умышленных деяний, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, было зарегистрировано 3,9 тысячи. Тяжкие преступные деяния в отличии от особо тяжких наказываются сроком лишения свободы до 10 лет. Более 9 тысяч подобных преступлений было совершено на конец 2020 года. Это на 3,81% больше, нежели в 2019 году. Преступления средней тяжести — умышленно совершенное преступление с максимальным наказанием в виде лишения свободы до трех лет включительно. На 3,12% выросло их количество по показателям на 2020 год.