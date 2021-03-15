Взятки и мошенничество: в 2020 году в Свердловской области выросла преступность

На портале правовой статистики прокуратура Российской Федерации сообщила, что число некоторых преступлений за год в регионе выросло больше, чем в два раза.
Почти в шесть раз больше, чем за предыдущий год. Основные деяния, которые относят к экстремизму — это массовые беспорядки, хулиганские действия и акты вандализма. По разным мотивам. Например, по политической ненависти. Также таким преступлением может быть признана публикация в социальных сетях.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что с появлением цензуры в социальных сетях, подобных преступлений станет меньше.
Сегодня есть очень много внешних заинтересантов, которые хотят раскачать ситуацию в России. Обрушить стабильность, используя технологии цветной революции. Проводниками такой политики являются социальные сети, которые администрируют извне — Twitter, Facebook и так далее. Разумные ограничения на территории России следует принять,рассказал военный эксперт.
Политик Александр Зорин считает, что такой прирост связан с отсутствием киберполиции и интернет-кодекса. Зорин относит совершение подобных преступлений к необдуманным поступкам и чрезмерным эмоциям.
К правонарушениям, предусмотренным главой 22 УК РФ относят действия, которые основываются на совершении различных махинаций с финансами: отмывание денежных средств, уклонение от уплаты налогов и ряд других преступлений. Всего в 2020 году было зафиксировано 2,6 тысячи преступлений экономической направленности. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что каждое шестое зарегистрированное в 2020 году преступление — это мошенничество, более половины из них совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 20% потерпевших — это граждане пожилого возраста.
В связи с этой злободневной проблемой в ГУ МВД области и УМВД по Екатеринбургу созданы специализированные подразделения по противодействию IT — преступлениям. Уже пресечена деятельность преступной группы, состоящей из трех жителей Кургана, совершавшей кражи денег с банковских счетов. Мошенникам удалось похитить деньги у 39 потерпевших, проживающих на территории Свердловской, Самарской и Смоленской области,рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
64 случая подобных деяний было зафиксировано в Свердловской области за 2020 год. Их число выросло на 6,67%. Напомним, во вторник, 9 марта бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов призвал ужесточить наказание за большие взятки и ввести смертную казнь. Об этом он заявил в эфире НСН. Куликов также предложил создать «специальную независимую структуру» для борьбы с коррупцией на всех уровнях. По его мнению, нужно также ввести должность специального прокурора при президенте, который будет подчиняться только главе государства и сможет сформировать свою собственную независимую команду.
Напомним, 25 декабря 2020 года стало известно, что депутат Думы Нижнесергинского муниципального района Михаил Савельев был лишен полномочий. Мужчину осудили за взятку и оштрафовали на 400 тысяч рублей.
В 2019 году умышленных деяний, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, было зарегистрировано 3,9 тысячи. Тяжкие преступные деяния в отличии от особо тяжких наказываются сроком лишения свободы до 10 лет. Более 9 тысяч подобных преступлений было совершено на конец 2020 года. Это на 3,81% больше, нежели в 2019 году. Преступления средней тяжести — умышленно совершенное преступление с максимальным наказанием в виде лишения свободы до трех лет включительно. На 3,12% выросло их количество по показателям на 2020 год.
Статья 105 уголовного кодекса Российской Федерации — убийство, виновник наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Количество преступлений по данной статье выросло за 2020 год на 0,35%. В Свердловской области, в результате преступных посягательств погибло 192 человека, говорится в данных государственной статистической отчетности за 2020 год. Военный журналист Игорь Коротченко считает, что такому росту послужила низкая эффективность работы правоохранительных органов.
Нужно правильно использовать закон. Чиновники, совершившие ДТП со смертельным исходом, их родственники, дети, отделываются смехотворными сроками: условный срок, либо избежание наказания. Вопрос не в ужесточении наказания за убийство, а в том, чтобы следовало необратимое наказание за случившееся преступление. Вопрос к эффективности работы правоохранительных структур, рассказал Коротченко.
Напомним, одним из самых жестоких преступлений в Свердловской области стало убийство адвоката Константина Янышева в 2020 году. Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир Екатеринбурга с 40 ножевыми ранениями. Убийца был задержан по горячим следам.
На 60,61% уменьшилось число преступлений, предусмотренных по статье 121 УК РФ — дача взятки
Больше всего по количеству преступлений от 2019 года отстали взяточники. Закреплено 40 случаев подобных деяний за 2020 год. В 2019 году было зафиксировано 66 случаев. Напомним, преступлений по статье 290 — получение взятки стало больше на 6,67%. Их было выявлено 64 случая. Александр Зорин считает, что проблема заключается в низком уровне ответственности системы.
Это говорит о недостаточной ответственности системы. Нужно смотреть размеры взяток, как правило количество преступлений по взяткам определяется по мелким, а не по крупным. Взятки дают сотрудникам ГАИ, учителям, врачам. Этот уголовный элемент очень мелкий, поделился политик.
Количество преступлений по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями сократилось на 45,32%. Если должностное лицо использует свои полномочия, вопреки служебных интересов, в корыстных целях — это считается преступлением.
Напомним, об одном из случаев подобного преступления сообщалось 23 декабря 2020 года. В Башкирии военного комиссара обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мужчина незаконно выдавал военные билеты.
16 эпизодов было выявлено в 2019 году. Число уменьшилось на 12,5%. Преступлением террористического характера считается совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели человека.
Об одном из преступлений террористического характера сообщалось 9 сентября 2020 года. Тогда группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской студии Porta dos Fundos, которая вела съемки фильма, одним из персонажей которого был Иисус Христос в образе гея.
За 2020 год преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков стало меньше, чем в 2019 году на 1,62%. 5,7 тысячи преступлений по одной из самых популярных статей уголовного кодекса Российской Федерации в 2020 году было зафиксировано. Это на 36 случаев меньше, нежели зафиксировано в предыдущем году. Официальная статистика зафиксированных преступлений, по мнению общественников, не отражает реальную ситуацию: мы пообщались с представителями фонда «Урал без наркотиков», редакции сообщили, что случаев обращения в организацию было больше в 2019 году.
Статистику мы не ведем, но обращаются зависимые люди и их родственники очень много. С каждым годом все больше. В 2020 году было больше обращений. В 2019 нет. Даже в 2021 году уже отправили на лечение порядка 100 человек. Сейчас все в легком доступе, наркотики берут в интернете. Наркотики продают даже людям 13 лет,рассказал представитель фонда.