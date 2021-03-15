Запретная зона может сорвать стройку домов, садиков и школ в Екатеринбурге

Запретная зона может сорвать стройку домов, садиков и школ в Екатеринбурге

Сегодня, 14:58ОбществоФото: pixabay.com
Из-за ограничений может сорваться строительство детских садок, школ и домов в Екатеринбурге.

В запретную зону Минобороны попадает 500 тысяч квадратных метра логопарка «Кольцовского». Из-за ограничений министерства срывается стройка сотни садов и социальных объектов. Уже имеющиеся на территории здания могут остаться без ремонта и реконструкции.

Результатом запрета могут стать сорванные показатели национального проекта «Жилье и городская среда», а также приостановка планов строительства четырех детских садов и школ, отмечает гильдия строителей Урала.

В соответствии с законодательством РФ, для объектов военного назначения в населенных пунктах можно устанавливать запретные зоны либо по внешнему забору, либо по периметру. Гильдией подготовлено исковое заявление о незаконности действий по установлению запретной зоны Минобороной РФ.

Напоминаем, Министерство обороны установило запретную для строительства зону вокруг военного склада в Екатеринбурге. В результате Юристы Гильдии строителей Урала собирают документы для подачи коллективного иска в суд из-за срыва возведения объектов возле ЕКАД.

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