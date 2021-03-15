Запретная зона может сорвать стройку домов, садиков и школ в Екатеринбурге

В соответствии с законодательством РФ, для объектов военного назначения в населенных пунктах можно устанавливать запретные зоны либо по внешнему забору, либо по периметру. Гильдией подготовлено исковое заявление о незаконности действий по установлению запретной зоны Минобороной РФ.