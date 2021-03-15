Запретная зона может сорвать стройку домов, садиков и школ в Екатеринбурге

В запретную зону Минобороны попадает 500 тысяч квадратных метра логопарка «Кольцовского». Из-за ограничений министерства срывается стройка сотни садов и социальных объектов. Уже имеющиеся на территории здания могут остаться без ремонта и реконструкции.
Результатом запрета могут стать сорванные показатели национального проекта «Жилье и городская среда», а также приостановка планов строительства четырех детских садов и школ, отмечает гильдия строителей Урала.
В соответствии с законодательством РФ, для объектов военного назначения в населенных пунктах можно устанавливать запретные зоны либо по внешнему забору, либо по периметру. Гильдией подготовлено исковое заявление о незаконности действий по установлению запретной зоны Минобороной РФ.
Напоминаем, Министерство обороны установило запретную для строительства зону вокруг военного склада в Екатеринбурге. В результате Юристы Гильдии строителей Урала собирают документы для подачи коллективного иска в суд из-за срыва возведения объектов возле ЕКАД.