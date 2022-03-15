Более тысячи единиц контрафактной одежды и обуви изъято в Нижнем Тагиле за 2021 год

Более 20 мероприятий по выявлению фактов реализации контрафактных товаров было проведено сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское».
По результатам проверок составлено 23 протокола за незаконное использование товарного знака (ч.1 и 2 ст. 14.10 КоАП РФ). В большинстве случаев это была спортивная одежда известных брендов. Наложено штрафов на сумму почти 200 тысяч рублей, рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, штрафом в 10 рублей отделался владелец торговой точки в ТЦ «Парус» отделался предприниматель, торговавший поддельными шапками Reebook на улице Садовая, 15 в Нижнем Тагиле. Более суровое наказание получил хозяин магазина «СуперЦены» на улице Садовая, 6а: за шесть поддельных спортивных костюмов Reebook, стоимостью 1,8 тысячи рублей, ему был назначен штраф в 50 тысяч.