Мастеру грозит срок за гибель работника в траншее в Новоуральске

Мастеру грозит срок за гибель работника в траншее в Новоуральске
Мастеру грозит срок за гибель работника в траншее в Новоуральске
Сегодня, 11:20ОбществоФото: 1MI
Мастер строительных монтажных работ ремонтно-строительного участка ООО «ГостСтрой» в Новоуральске обвиняется в совершении преступления, в результате которого погиб рабочий.

По данным следствия, обвиняемый нес ответственность за состояние охраны труда на вверенных объектах. 15 октября 2021 года он нарушил правила безопасности во время ведения работ повышенной опасности.

В частности, мастер достоверно знал, что в траншее глубиной около трех метров нет откосов. Однако он не обеспечил бригаду необходимой защитой и приспособлениями для крепления стенок траншем. Он также не проконтролировал надежность стенок и допустил нахождение в траншее бригады.

В результате днем 15 октября из-за обрушения грунта работник оказался засыпанным в траншее. Он скончался на месте. Прокуратура направила в суд дело для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме того, во время проверки на предприятии выявлены нарушения трудового законодательства. Руководителю вынесено представление, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении ООО «ГостСтрой» и его директора возбуждено дело об административном нарушении.

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