Мастеру грозит срок за гибель работника в траншее в Новоуральске

По данным следствия, обвиняемый нес ответственность за состояние охраны труда на вверенных объектах. 15 октября 2021 года он нарушил правила безопасности во время ведения работ повышенной опасности.
В частности, мастер достоверно знал, что в траншее глубиной около трех метров нет откосов. Однако он не обеспечил бригаду необходимой защитой и приспособлениями для крепления стенок траншем. Он также не проконтролировал надежность стенок и допустил нахождение в траншее бригады.
В результате днем 15 октября из-за обрушения грунта работник оказался засыпанным в траншее. Он скончался на месте. Прокуратура направила в суд дело для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Кроме того, во время проверки на предприятии выявлены нарушения трудового законодательства. Руководителю вынесено представление, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении ООО «ГостСтрой» и его директора возбуждено дело об административном нарушении.