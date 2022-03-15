Мастеру грозит срок за гибель работника в траншее в Новоуральске

В частности, мастер достоверно знал, что в траншее глубиной около трех метров нет откосов. Однако он не обеспечил бригаду необходимой защитой и приспособлениями для крепления стенок траншем. Он также не проконтролировал надежность стенок и допустил нахождение в траншее бригады.